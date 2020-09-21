Профильный комитет предложил изменения в закон о свободе вероисповедания и религиозных объединениях

Заместитель председателя Комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Александр Мальков рассказал о законотворческих инициативах по устранению правовых коллизий в законодательном регулировании порядка регистрации религиозных организаций.

«До 2014 года порядок регистрации религиозных организаций, в частности приходов Украинской православной церкви Московского патриархата, имел значительные отличия от порядка, который предусмотрен Законом ДНР «О свободе вероисповедания и религиозных объединениях».

К примеру, для религиозной деятельности религиозной организации было достаточно в установленном порядке зарегистрировать свой устав в Донецкой областной администрации. Дальнейшая регистрация религиозной организации как юридического лица была не обязательна.

Таким образом, не у каждого структурного подразделения Донецкой и Горловской епархий Украинской православной церкви, входящей, в соответствии с её уставом, в Русскую православную церковь, есть свидетельство о его государственной регистрации как юридического лица, а именно выписка из Единого государственного реестра.

Напомню, что согласно действующему законодательству Республики данная выписка необходима для легализации централизованной религиозной организации или структурному подразделению в качестве местной религиозной организации.

Проект закона «О внесении изменений в статью 31 Закона Донецкой Народной Республики “О свободе вероисповедания и религиозных объединениях”» разработан для устранения этой коллизии.

Предлагаемые изменения позволят епархии или структурному подразделению пройти установленную Законом «О свободе вероисповедания и религиозных объединениях» процедуру легализации в Донецкой Народной Республике», – рассказал парламентарий.