Профильный комитет приступил к обсуждению изменений в Закон ДНР «О недрах»

В пятницу, 7 августа, состоялось заседание Комитета Народного Совета по природопользованию, экологии, недрам и природным ресурсам, посвящённое обсуждению проекта закона «О внесении изменений в Закон Донецкой Народной Республики “О недрах“».

По словам председателя Комитета Юрия Покинтелицы, законопроект разработан совместно с Главным управлением геологии и геоэкологии ДНР по результатам мониторинга исполнения Закона ДНР «О недрах» в части разработки и принятия подзаконных нормативных правовых актов, направленных на реализацию положений Закона.

«Проект закона предусматривает внесение существенных изменений в статьи, регламентирующие полномочия Правительства и республиканского органа исполнительной власти, реализующего государственную политику в сфере геологического изучения и рационального использования недр. Также планируется дополнить действующий Закон нормами, устанавливающими полномочия органа исполнительной власти, реализующего государственную политику в сфере промышленной безопасности, охраны труда и государственного горного надзора», − отметил парламентарий.

В свою очередь, член Комитета Михаил Рымарь ознакомил присутствующих с заключениями на законопроект, поступившими от Верховного Суда, Министерства юстиции, Министерства внутренних дел и Министерства государственной безопасности ДНР.

«Обозначено два концептуальных вопроса, требующих дополнительного обсуждения. Во-первых, это исключение из действующего Закона норм, регламентирующих установление квот на добычу отдельных видов полезных ископаемых, порядок установления которых должно было утвердить Правительство. Во-вторых, необходимо изменить существующие условия предоставления собственникам земельных участков, землепользователям и арендаторам земельных участков на пользование недрами для собственных нужд права добычи пресных подземных вод на глубине до 40 метров при условии, что объём извлечения таких вод не превышает 100 кубических метров в сутки, из водоносных горизонтов, не являющихся источниками централизованного водоснабжения, без получения лицензии на пользование недрами и горного отвода», − подчеркнул депутат.

Итоги заседания подвёл председатель Комитета Юрий Покинтелица.

«По поручению заместителя Председателя Правительства Владимира Пашкова в разработке проекта закона участвовали заинтересованные органы исполнительной власти. В результате проведённой работы консолидированная и согласованная позиция нашла своё отражение в текущей редакции проекта закона, которая в дальнейшем будет доработана с учётом правок, поступивших от заинтересованных органов», − резюмировал парламентарий.