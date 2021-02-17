Профильный Комитет приступил к работе над законопроектом «О внесении изменений в статью 11 Закона Донецкой Народной Республики “О свободе вероисповедания и религиозных объединениях”»

Сегодня, 17 февраля, состоялось заседание Комитета Народного Совета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений, посвященное обсуждению законопроекта «О внесении изменений в статью 11 Закона Донецкой Народной Республики “О свободе вероисповедания и религиозных объединениях”».

Итогами проведенного заседания с пресс-службой Народного Совета поделился председатель Комитета Максим Паршин.

«В первую очередь следует отметить, что, согласно Закону «О свободе вероисповедания и религиозных объединениях», религиозные организации подразделяются на местные и централизованные – в зависимости от территориальной сферы деятельности. Местные религиозные организации имеют право создавать централизованные религиозные организации. В настоящее время в Законе «О свободе вероисповедания и религиозных объединениях» закреплены положения, регулирующие вопрос регистрации только местных религиозных организаций. Это обусловлено тем, что частью 2 статьи 30 указанного Закона установлено временное ограничение на создание местными религиозными организациями централизованной религиозной организации. Однако в 2021 году указанное ограничение прекратит своё действие для некоторых местных религиозных организаций. У них появится право создавать централизованные религиозные организации. Таким образом, предлагаемые законопроектом изменения предусматривают механизм государственной регистрации централизованной религиозной организации», – рассказал Максим Паршин.