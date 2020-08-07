Профильный комитет приступил к рассмотрению изменений в законы, направленные на реализацию норм Гражданского кодекса

В четверг, 6 августа, состоялось заседание Комитета Народного Совета по гражданскому и арбитражному законодательству, посвящённое обсуждению необходимости внесения изменений в действующие законы в связи со вступлением в силу Гражданского кодекса. В заседании приняли участие представитель Главы ДНР в Народном Совете Алексей Сухинин и представители Министерства юстиции ДНР.

В комментарии пресс-службе Народного Совета председатель Комитета Андрей Баевский рассказал, что были рассмотрены инициативы по внесению изменений в Гражданский кодекс, а также в законы ДНР «О профессиональных союзах», «О свободе вероисповедания и религиозных объединениях», «О государственной регистрации вещных прав на недвижимое имущество и их ограничений (обременений)» и «О нотариате».

«Следует отметить, что на сегодняшний день в связи со вступлением в силу 1 июля Гражданского кодекса актуален вопрос о недопущении конкуренции норм между кодексом и иными законами, регулирующими гражданские правоотношения в разных сферах деятельности.

Представители Министерства юстиции анонсировали концепцию совершенно нового подхода в сфере нотариата в части предоставления нотариусам возможности регистрации уведомлений о залоге движимого имущества. Учёт залога имущества, не относящегося к недвижимым вещам, за исключением имущества, залог которого подлежит государственной регистрации или учёт залогов которого осуществляется в ином порядке согласно Гражданскому кодексу, планируется осуществлять путём регистрации нотариусами уведомлений о залоге движимого имущества в реестре уведомлений о залоге движимого имущества.

Предполагается, что нотариус будет вносить в реестр уведомлений о залоге движимого имущества сведения, содержащиеся в уведомлении, которое будет предоставляться нотариусу в случаях, установленных гражданским законодательством, в подтверждение регистрации уведомления о залоге нотариус будет выдавать заявителю свидетельство», – сказал депутат.

Андрей Баевский добавил, что данная работа требует комплексного анализа всех действующих законов в сфере гражданского права и пересмотра их положений во избежание возникновения юридических коллизий.

«Комитет рассматривает целесообразность изменения порядка государственной регистрации прав и их ограничений (обременений) на недвижимое имущество в части уменьшения сроков проведения регистрации. Необходимо пересмотреть также основания для отказа в проведении государственной регистрации прав в части их уменьшения и установления ряда исключительных случаев из общих правил, а также введения ряда новшеств в части фиксации возражений в отношении зарегистрированного права на недвижимое имущество», – резюмировал парламентарий.