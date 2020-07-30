Профильный комитет приступил к рассмотрению проекта закона, регламентирующего деятельность угледобывающих артелей

В четверг, 30 июля, состоялось заседание Комитета Народного Совета по природопользованию, экологии, недрам и природным ресурсам, посвящённое обсуждению проекта закона «Об особенностях регулирования отношений, связанных с добычей угля некоторыми субъектами предпринимательской деятельности, и о внесении изменений в отдельные законы Донецкой Народной Республики».

Законопроект разработан Временной комиссией Народного Совета по вопросам деятельности малых угледобывающих предприятий.

В мероприятии принял участие заместитель председателя Временной комиссии, Дмитрий Чурадзе, который отметил:

«Согласно Закону ДНР «О налоговой системе» артели – это субъекты хозяйствования, юридические лица и физические лица – предприниматели, осуществляющие добычу, переработку и реализацию угля и угольной продукции, годовой объём валового дохода которых составляет не более 240 миллионов российских рублей, которые для осуществления своей деятельности обязаны получить патент на добычу угля. При этом в Республике отсутствует специальный закон, закрепляющий права и обязанности артелей, поскольку специфика работы таких субъектов хозяйствования отлична от работы шахт − горных предприятий по добыче полезных ископаемых подземным способом в понимании Горного Закона ДНР. В связи с этим назрела необходимость выделить артели как отдельный субъект предпринимательской деятельности, работа которого возможна и необходима в условиях добычи угля в Донецкой Народной Республике», − сказал парламентарий.

По словам председателя Комитета Юрия Покинтелицы, несмотря на противоречивые точки зрения на сам факт существования артелей, они могут быть перспективны для организации труда и ведения бизнеса в угольной отрасли Республики.

«Особая специфика деятельности артелей может способствовать преодолению барьеров между государственным сектором и субъектами хозяйствования, осуществляющими добычу угля. Это позволит сделать данный вид деятельности гибким, способным формировать устойчивые трудовые и экономические отношения», − подчеркнул парламентарий.

Юрий Покинтелица ознакомил присутствующих с заключениями на законопроект, поступившими от Верховного Суда, Министерства юстиции, Министерства внутренних дел и Министерства государственной безопасности ДНР.

«Поскольку срок для предоставления заключений по проекту закона заинтересованными органами не истёк, предлагаю подготовить материалы для рассмотрения в рамках работы Комитета. Необходимость рассмотрения законопроекта обусловлена требованием стимулирования деятельности некоторых субъектов предпринимательской деятельности по добыче полезных ископаемых на территории Донецкой Народной Республики, поскольку именно правовое регламентирование их деятельности позволит обеспечить, с одной стороны, легализацию деятельности артелей, с другой − дополнительные поступления в Республиканский бюджет Донецкой Народной Республики.

Работа над законопроектом будет продолжена на следующих заседаниях при непосредственном участии как членов Временной комиссии, так и представителей заинтересованных органов», − резюмировал председатель Комитета.