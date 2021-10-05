Профильный комитет продолжает работу над концепцией проекта закона «Об основах туристской деятельности»

Сегодня, 5 октября, состоялось заседание Комитета Народного Совета по делам молодёжи, физической культуре, спорту и туризму. Парламентарии обсудили концепцию проекта закона «Об основах туристской деятельности». В частности, речь шла о гармонизации данного проекта закона с положениями аналогичного Закона Российской Федерации.

На заседании присутствовали представители Министерства молодёжи, спорта и туризма.

Об итогах заседания рассказал заместитель председателя Комитета Юрий Мартынов.

«Сегодня Комитет продолжил работу над концепцией проекта закона «Об основах туристской деятельности». Мы рассмотрели наш законопроект в сравнении с Федеральным законом, проработали терминологические различия, продолжили работу над приведением республиканского законодательства в соответствие с российским. Определили ряд факторов, связанных с особенностями государственного устройства Донецкой Народной Республики, которые необходимо учесть при внесении изменений в наш проект закона. В дальнейшем работа над законопроектом «Об основах туристской деятельности» Комитетом будет продолжена», – рассказал Юрий Мартынов.