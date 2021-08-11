Профильный комитет продолжает работу над проектом закона «Земельный кодекс Донецкой Народной Республики» (видео)

В среду, 11 августа, на базе Государственного комитета по земельным ресурсам состоялось выездное заседание Комитета Народного Совета по сельскому хозяйству и земельным ресурсам, на котором обсуждался проект закона «Земельный кодекс Донецкой Народной Республики».

В мероприятии приняли участие представители Администрации Главы Донецкой Народной Республики, Правительства, Верховного Суда, Государственного комитета по земельным ресурсам, Министерства агропромышленной политики и продовольствия и Государственной инспекции Министерства агропромышленной политики и продовольствия.

Председатель Комитета по сельскому хозяйству и земельным ресурсам Валерий Скороходов рассказал пресс-службе Народного Совета о рассматриваемых на заседании вопросах.

«Устойчивое социально-экономическое развитие Донецкой Народной Республики без рационального использования сельскохозяйственных земель невозможно. Поэтому эффективное распоряжение земельными участками, находящимися в государственной собственности, приведёт к сокращению выбытия сельскохозяйственных угодий из сельскохозяйственного оборота, обеспечит повышение плодородия земель сельскохозяйственного назначения и прирост производства высококачественной и экологичной сельскохозяйственной продукции.

В связи с этим сегодня мы рассмотрели предложения от заинтересованных органов по доработке статей, в которых определяется орган, уполномоченный распоряжаться земельными участками, находящимися в государственной собственности, а также разграничивается государственная и муниципальная собственность на землю.

Кроме того, мы обсудили переходные положения, в частности нормы, сглаживающие переходный период после вступления в силу законопроекта», – сообщил парламентарий.

Валерий Скороходов добавил, что работа над проектом закона «Земельный кодекс Донецкой Народной Республики» и в дальнейшем будет проводиться при участии заинтересованных органов.