Профильный комитет продолжает работу над проектом Земельного кодекса ДНР

Во вторник, 21 июля, состоялось расширенное заседание Комитета Народного Совета по сельскому хозяйству и земельным ресурсам, на котором парламентарии рассмотрели заключение Верховного Суда на проект Земельного кодекса Донецкой Народной Республики.

На мероприятии присутствовали представители Правительства, Верховного Суда и Государственного комитета по земельным ресурсам.

Заместитель председателя Комитета Юрий Леонов в комментарии пресс-службе Народного Совета подвёл итоги заседания.

«Сегодня мы обсудили вопросы, отражённые в заключении одного из непосредственных правоприменителей – Верховного Суда. Детально проработали спорные статьи Земельного кодекса и учли большинство предложений.

Перед нами стоит задача создать максимально эффективный нормативный правовой акт, который будет понятен всем и нормы которого направлены не только на гармонизацию с законодательством Российской Федерации, но и на внутренние особенности Республики.

Вопросы касались уточнения ряда норм, которые касаются земельных участков сельскохозяйственного назначения, механизма внесудебного урегулирования споров о границах земельных участков, формирования понятийного аппарата в сфере земельного права», – сообщил депутат.