Профильный комитет продолжает работу над совершенствованием законодательства в сфере физической культуры и спорта

Сегодня, 27 декабря, состоялось очередное расширенное заседание Комитета Народного Совета по делам молодежи, физической культуре, спорту и туризму.

На заседание были приглашены представители Министерства молодёжи, спорта и туризма ДНР.

О результатах заседания рассказал председатель Комитета Владимир Чекун.

«Совместно с представителями Министерства молодёжи, спорта и туризма обсудили планы совместной работы на 2022 год. Кроме того, рассмотрели отдельные положения новой редакции проекта закона «О физической культуре и спорте». В ходе заседания было принято совместное решение: наряду с продолжением работы над новой редакцией законопроекта «О физической культуре и спорте» внести ряд изменений и в действующую редакцию Закона.

В целом, считаю совместную работу с профильным министерством плодотворной. Эта работа, безусловно, будет продолжена и в следующем году», – сказал Владимир Чекун.