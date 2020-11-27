Профильный комитет продолжает работу над Уголовно-исполнительным кодексом Донецкой Народной Республики

В четверг, 26 ноября, состоялось расширенное заседание Комитета Народного Совета по уголовному и административному законодательству с участием представителей Министерства внутренних дел, Министерства юстиции и государственной службы исполнения наказаний, Министерства государственной безопасности, Управления народной милиции, Генеральной прокуратуры и Верховного Суда.

О подробностях заседания рассказала председатель Комитета Елена Шишкина.

«Заседание состоялось в рамках работы над Уголовно-исполнительным кодексом Донецкой Народной Республики.

Сегодня мы рассмотрели главы, посвящённые исполнению наказаний в виде принудительных работ, дополнительных видов наказаний, порядку и условиям исполнения наказания в виде ареста. Рассмотрели вопросы, касающиеся исполнения наказаний военнослужащими, а также режима в исправительных учреждениях и средств его обеспечения.

Для Комитета на сегодняшний день этот проект закона — приоритетный. Работа над ним продолжается с привлечением специалистов заинтересованных министерств и ведомств», – сказала Елена Шишкина.