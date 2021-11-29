Профильный комитет продолжает работу над законодательством в сфере благотворительной деятельности

Сегодня, 29 ноября, состоялось заседание Комитета Народного Совета по делам молодёжи, физической культуре, спорту и туризму. Парламентарии рассмотрели заключения, поступившие на проект закона «О благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтёрстве)».

На заседании присутствовали представители Министерства молодёжи, спорта и туризма.

Председатель Комитета Владимир Чекун рассказал о законопроекте и проделанной работе над ним.

«Сегодня мы рассмотрели заключения, поступившие от ряда заинтересованных органов на проект закона, который направлен на формирование и реализацию целостной и эффективной государственной политики в сфере благотворительной деятельности и добровольчества (волонтёрства). Актуальность проекта закона заключается в том, что на сегодняшний день на территории Республики желание граждан поучаствовать в благотворительной деятельности является ответной реакцией общества на сложившуюся социально-экономическую ситуацию, а также в стремлении людей проявлять внимание и любовь не только к ближнему, но и к незнакомому человеку, оказывать безвозмездную экономическую, финансовую и материальную помощь нуждающимся и социально незащищённым людям.

Мы проработали общие положения проекта закона, подробно рассмотрели цели благотворительной и добровольческой (волонтёрской) деятельности. Также прения коснулись уровня правового регулирования в сфере благотворительной и добровольческой (волонтёрской) деятельности. Мы начали рассматривать полномочия органов государственной власти и органов местного самоуправления в указанной сфере, обсудили условия и порядок осуществления добровольческой (волонтёрской) деятельности, а именно права и обязанности добровольца (волонтёра). Работа над проектом закона будет продолжена», – сказал Владимир Чекун.