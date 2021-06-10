Профильный комитет продолжает работу над законопроектом «О молодёжной политике»

Сегодня, 10 июня, состоялось расширенное заседание Комитета Народного Совета по делам молодёжи, физической культуре, спорту и туризму, в рамках которого парламентарии обсудили дополнения к проекту закона «О молодёжной политике», поступившие от Министерства молодёжи, спорта и туризма Донецкой Народной Республики.

На заседании присутствовали представители Министерства молодёжи, спорта и туризма.

Об итогах заседания пресс-службе Народного Совета рассказал председатель Комитета Владимир Чекун.

«Сегодня мы рассмотрели предложения по доработке проекта закона «О молодёжной политике», поступившие от Министерства молодёжи, спорта и туризма. В ходе заседания были достигнуты определённые компромиссы, которые найдут своё отражение в законопроекте. Были ещё раз обсуждены полномочия Министерства в сфере молодёжной политики, приведены к единообразию отдельные нормы.

Комитет проводит кропотливую работу с целью создать эффективный механизм реализации молодёжной политики в Республике. Государственная молодёжная политика на данный момент находится на этапе формирования, идёт непрерывный поиск ответов на вопросы о том, как должны определяться цели и задачи молодёжной политики, каково её содержание, кто ответственен за её планирование и осуществление, а также контроль над нею.

При разработке молодёжной политики государство в первую очередь должно опираться на существующую ситуацию, которая задаёт параметры поведения любого молодого человека и молодёжи в целом, определяет потребности членов общества на данном этапе развития», – заключил парламентарий.