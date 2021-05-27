Профильный комитет продолжает работу над законопроектом «О молодёжной политике»

Сегодня, 27 мая, прошло расширенное заседание Комитета Народного Совета по делам молодёжи, физической культуре, спорту и туризму. В рамках заседания парламентарии обсудили замечания и предложения, поступившие на проект закона «О молодёжной политике».

На заседании присутствовали представители Министерства молодёжи, спорта и туризма, Министерства образования и науки, Правительства, Главы Донецкой Народной Республики и члены Молодёжного Парламента.

Об итогах заседания пресс-службе Народного Совета рассказал заместитель председателя Комитета Юрий Мартынов.

«Мы рассмотрели предложения по доработке проекта закона «О молодёжной политике», поступившие от Администрации Главы, Правительства, Генеральной прокуратуры, Верховного суда и других заинтересованных органов. По ряду замечаний Комитет принял положительные решения, например, в проект закона внесено определение термина «трудная жизненная ситуация», проработан понятийный аппарат в целом, уточнены полномочия Правительства и Министерства молодёжи, спорта и туризма, а отдельные положения проекта приведены в соответствие с действующим законодательством. Следует отметить и значимость информационных механизмов реализации молодёжной политики, которые заложены законопроектом. Данный вопрос также был рассмотрен Комитетом.

Сегодня мы достигли ряда компромиссов при рассмотрении концептуальных предложений. В дальнейшем работа Комитета над проектом закона «О молодёжной политике» совместно с заинтересованными органами и Молодёжным Парламентом будет продолжена».