Профильный комитет продолжает работу по совершенствованию Уголовно-процессуального кодекса

Сегодня, 12 августа, состоялось расширенное заседание Комитета по уголовному и административному законодательству.

На заседание были приглашены представители Министерства внутренних дел, Министерства государственной безопасности, Генеральной прокуратуры, Верховного Суда, Министерства юстиции.

Парламентарии и приглашённые лица продолжили обсуждение концепции проекта закона «О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Донецкой Народной Республики».

Председатель Комитета Елена Шишкина прокомментировала итоги заседания.

«В ходе работы над концепцией законопроекта разрешаются вопросы действия нормативных правовых актов, которые были и будут приняты до дня вступления в силу законопроекта, вопросы касательно действия мер процессуального принуждения, порядка рассмотрения и расследования уголовных дел, которые на момент вступления в силу законопроекта будут находиться в производстве органов предварительного следствия. Кроме того, предлагается предусмотреть временное делегирование отдельных полномочий суда прокурорам», – сказала Елена Шишкина.

По итогам расширенного заседания Комитетом было принято решение продолжить работу над концепцией законопроекта с привлечением заинтересованных органов.