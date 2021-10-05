Профильный комитет продолжает работу по совершенствованию жилищного законодательства

Сегодня, 5 октября, состоялось расширенное заседание Комитета Народного Совета по социальной и жилищной политике. В ходе заседания парламентарии совместно с представителями Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Донецкой Народной Республики обсудили предложения и замечания к законопроектам «Об объектах незавершённого строительства» и «Жилищный кодекс Донецкой Народной Республики».

Об итогах расширенного заседания рассказала председатель Комитета Юлия Крюкова.

«Сегодня совместно с представителями Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства мы обсудили предложения и замечания к проектам законов «Жилищный кодекс Донецкой Народной Республики» и «Об объектах незавершённого строительства», поступившие от заинтересованных органов. Речь шла о совершенствовании понятийного аппарата, ликвидации законодательных коллизий и дублирования законодательных норм. Также мы обсудили полномочия органов государственной власти в контексте правоприменения обсуждаемых законопроектов. При дальнейшей проработке отдельные положения законопроекта «Об объектах незавершённого строительства» будут согласованы с положениями Гражданского кодекса ДНР.

В целом расширенное заседание прошло продуктивно. После детальной проработки итогов заседания ряд изменений будет внесён в соответствующие законопроекты», – рассказала Юлия Крюкова.