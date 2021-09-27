Профильный комитет продолжает совершенствовать законодательство в сфере образования

Комитеты и комиссии

Сегодня, 27 сентября, Комитет Народного Совета по образованию, науке и культуре продолжил работу над проектом закона «О внесении изменений в статью 68 Закона Донецкой Народной Республики «Об образовании», направленный на расширение прав и гарантий лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Так, проектом закона уточняются условия реализации особого права детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на приём на обучение по программам бакалавриата и специалитета, а также на приём на подготовительные отделения государственных образовательных организаций высшего образования за счёт бюджетных ассигнований Республиканского бюджета ДНР. На заседании было утверждено заключение профильного комитета на законопроект.

Новости по теме

Профильный комитет продолжил законотворческую работу в сфере экологической политики и природных ресурсов

Заявление Председателя Народного Совета относительно временной приостановки проведения личных приёмов депутатами парламента

Юлия Крюкова рассказала о работе депутатов профильного комитета Народного Совета (Видео)

Парламентарии продолжили работу в комитетах (24.09.2021)