Профильный комитет продолжает совершенствовать законодательство в сфере образования

Сегодня, 27 сентября, Комитет Народного Совета по образованию, науке и культуре продолжил работу над проектом закона «О внесении изменений в статью 68 Закона Донецкой Народной Республики «Об образовании», направленный на расширение прав и гарантий лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Так, проектом закона уточняются условия реализации особого права детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на приём на обучение по программам бакалавриата и специалитета, а также на приём на подготовительные отделения государственных образовательных организаций высшего образования за счёт бюджетных ассигнований Республиканского бюджета ДНР. На заседании было утверждено заключение профильного комитета на законопроект.