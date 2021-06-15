Профильный комитет продолжает совершенствовать законодательство в сфере социальной защиты льготных категорий населения

Сегодня, 15 июня, состоялось расширенное заседание Комитета Народного Совета по социальной и жилищной политике.

На заседании присутствовали представители Министерства труда и социальной политики, Министерства транспорта, Министерства финансов, Министерства здравоохранения.

Парламентарии и приглашённые участники рассмотрели законопроект «О внесении изменения в статью 30 Закона Донецкой Народной Республики «О социальной защите инвалидов», а также обсудили проект «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей».

О заседании пресс-службе Народного Совета рассказала председатель Комитета Юлия Крюкова:

«Рассмотрели проект закона «О внесении изменения в статью 30 Закона Донецкой Народной Республики «О социальной защите инвалидов». Он предусматривает обеспечение права инвалидов, детей инвалидов и сопровождающих лиц на льготный проезд со скидкой в размере пятидесяти процентов от стоимости проезда на междугородных маршрутах и международных маршрутах общего пользования сообщением между населёнными пунктами Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики в период с 1 октября по 15 мая.

Вместе с тем в целях повышения уровня социальной защиты инвалидов Комитет предложил дополнить проект закона положениями, согласно которым за инвалидами, детьми-инвалидами и сопровождающими их лицами закрепляется право на проезд со скидкой в размере пятидесяти процентов от стоимости проезда на междугородных маршрутах в период с 16 мая по 30 сентября, но при условии, что данные категории лиц следуют к месту лечения (консультации или обследования) и предъявят в кассу подтверждающий документ установленного образца.

Также рассмотрели законопроект «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей». Основная его цель – установить общие принципы содержания и меры социальной поддержки не только детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, но и лиц из их числа в возрасте от восемнадцати до двадцати трёх лет. Прежде всего это связано с материальными проблемами, ведь такие дети обычно находятся на полном обеспечении государства в соответствующих учреждениях, а после достижения восемнадцатилетнего возраста фактически остаются без средств к существованию. Поэтому меры дополнительной социальной защиты и поддержки детей-сирот со стороны государства очень важны.

Было принято решение о создании рабочей группы, в состав которой войдут представители всех заинтересованных органов.

В целом заседание прошло в продуктивном формате, работа над проектами законов будет продолжена».