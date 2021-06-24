Профильный комитет продолжает совершенствовать законодательство в сфере здравоохранения

В четверг, 24 июня, состоялось расширенное заседание Комитета Народного Совета по здравоохранению, охране материнства и детства, посвящённое законопроекту «О внесении изменений в статьи 39 и 55 Закона Донецкой Народной Республики «О здравоохранении».

В мероприятии приняли участие представители Министерства здравоохранения, Республиканского бюро судебно-медицинской экспертизы Министерства здравоохранения и патологоанатомического отделения Донецкого клинического территориального медицинского объединения Министерства здравоохранения ДНР.

Председатель Комитета Александр Серёженко прокомментировал пресс-службе Народного Совета итоги заседания.

«Основная цель законопроекта − усовершенствование законодательства в сфере здравоохранения в части проведения патологоанатомических вскрытий, а также усиление государственных гарантий прав работников, занятых на отдельных видах работ, в части обеспечения условий для прохождения работниками медицинских осмотров и диспансеризации.

Проектом закона предлагается закрепить норму, в соответствии с которой при проведении патологоанатомического вскрытия гистологический, биохимический, микробиологический и другие необходимые методы исследований отдельных органов, тканей умершего или их частей являются неотъемлемой частью диагностического процесса в целях выявления причин смерти человека. Следует отметить, что волеизъявление умершего, высказанное при его жизни, либо письменное заявление супруга, близкого родственника, а при их отсутствии − иных родственников либо законного представителя умершего о проведении таких исследований не требуется.

Сегодня мы заслушали мнения представителей, приглашённых для участия в расширенном заседании», − сообщил парламентарий.

Александр Серёженко добавил, что Комитет принял решение продолжить работу над законопроектом с обязательным участием представителей профильного министерства.