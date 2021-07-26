Профильный комитет продолжил обсуждение проекта закона «О внесении изменений в Закон Донецкой Народной Республики «О свободе вероисповедания и религиозных объединениях»

В понедельник, 26 июля, состоялось заседание Комитета Народного Совета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений, на котором парламентарии продолжили работу над законопроектом «О внесении изменений в Закон Донецкой Народной Республики «О свободе вероисповедания и религиозных объединениях».

Председатель Комитета Максим Паршин рассказал пресс-службе Народного Совета об итогах заседания.

«Законопроект «О внесении изменений в Закон Донецкой Народной Республики «О свободе вероисповедания и религиозных объединениях» направлен на устранение имеющихся технических несогласованностей, а также приведение Закона «О свободе вероисповедания и религиозных объединениях» в соответствие с Гражданским кодексом Донецкой Народной Республики.

При разработке проекта закона основополагающим являлось соблюдение Концепции внешней политики Донецкой Народной Республики, согласно которой одним из основных направлений развития Донецкой Народной Республики является гармонизация собственного законодательства с законодательством Российской Федерации.

Следует отметить, что в настоящее время в действующей редакции Закона «О свободе вероисповедания и религиозных объединениях» не урегулирован вопрос полномочий местных администраций, в связи с чем законопроектом предлагается дополнить Закон нормой, согласно которой до формирования органов местного самоуправления и вступления в силу закона, регулирующего вопросы их организации, полномочия органов местного самоуправления в сфере свободы вероисповедания и религиозных объединений могут осуществляться местными администрациями в пределах, определённых Главой Донецкой Народной Республики.

Принятие данного проекта закона позволит привести Закон «О свободе вероисповедания и религиозных объединениях» в соответствие с действующими законами Донецкой Народной Республики и устранить технические и логические несогласованности», – отметил парламентарий.

Максим Паршин добавил, что работа над законопроектом «О внесении изменений в Закон Донецкой Народной Республики «О свободе вероисповедания и религиозных объединениях» будет продолжена на следующих заседаниях Комитета.