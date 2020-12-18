Профильный комитет продолжил работу над изменениями в законодательство, регулирующее деятельность профсоюзов

Сегодня, 18 декабря, состоялось заседание Комитета Народного Совета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений, посвящённое обсуждению законопроекта «О внесении изменений в Закон ДНР “О профессиональных союзах”».

Председатель Комитета Максим Паршин рассказал пресс-службе Народного Совета о ходе работы над законопроектом.

«Ранее мы начали работу над согласованием профильного закона, регулирующего деятельность профессиональных союзов, с Гражданским кодексом ДНР. Также этим законопроектом предлагается изложить в новой редакции преамбулу действующего закона.

Так, она дополнена нормой, согласно которой предлагается, чтобы Закон ДНР «О профессиональных союзах» определял правовое положение профессиональных союзов и их объединений, в том числе особенности их гражданско-правового положения как видов общественных организаций, ассоциаций соответственно», – сообщил парламентарий.