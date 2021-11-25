Профильный комитет продолжил работу над изменениями, вносимыми в Гражданский кодекс ДНР

Сегодня, 25 ноября, состоялось расширенное заседание Комитета Народного Совета по гражданскому и арбитражному законодательству по вопросам усовершенствования положений Гражданского кодекса Донецкой Народной Республики.

Участие в мероприятии приняли представители Правительства, Министерства юстиции, Министерства доходов и сборов, Верховного Суда, Генеральной прокуратуры, Министерства труда и социальной политики, Уполномоченного по правам человека в Донецкой Народной Республике.

В комментарии пресс-службе Народного Совета председатель Комитета Андрей Баевский сообщил, что на заседании продолжилось рассмотрение предложений Министерства юстиции по внесению изменений в Гражданский кодекс ДНР.

«Члены Комитета совместно с представителями заинтересованных органов обсудили возможность дополнения Гражданского кодекса Республики отдельными нормами российского права.

В частности, предлагается закрепить положения, которыми будет определено право, подлежащее применению к имущественным и личным неимущественным отношениям, различным видам договоров и обязательств, а также к гражданско-правовым отношениям с участием иностранных граждан или иностранных юридических лиц либо к гражданско-правовым отношениям, осложнённым иным иностранным элементом. Также будут определены принципы установления содержания норм иностранного права в Донецкой Народной Республике.

Данные изменения направлены на установление баланса интересов сторон, внесение более высокой правовой определённости в вопросы правового регулирования, а также на приведение законодательства ДНР в соответствие с российским», – рассказал депутат.

Отдельно парламентарий остановился на нововведениях в сфере регулирования прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации.

«По аналогии с гражданским законодательством России в Гражданском кодексе ДНР предлагается закрепить правовые основы государственного стимулирования создания и использования изобретений, полезных моделей и промышленных образцов.

Кроме того, вводится новый объект интеллектуальных прав – географическое указание, а также совершенствуется правовая охрана наименований мест происхождения товаров», – пояснил Андрей Баевский.

В свою очередь, заместитель председателя Комитета Александр Быкадоров рассказал, что на заседании также рассматривалось обращение Уполномоченного по правам человека в Донецкой Народной Республике о необходимости разработки и принятия в ДНР закона об оказании бесплатной юридической помощи.

«В настоящее время в Республике отсутствует законодательство, устанавливающее основные гарантии реализации права граждан на получение бесплатной квалифицированной юридической помощи. В целях устранения данного правового пробела Комитетом будет проанализирован законодательный опыт Российской Федерации и существующие правовые реалии Республики, после чего будет принято решение относительно возможности разработки соответствующего законопроекта», – отметил парламентарий.

Подводя итоги заседания, председатель Комитета Андрей Баевский сообщил, что обсуждение указанных вопросов продолжится на следующих заседаниях Комитета.