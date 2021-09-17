Профильный комитет продолжил работу над изменениями, вносимыми в закон об образовании, в части приёма на обучение в вузы по творческим специальностям

Сегодня, 17 сентября, состоялось заседание Комитета Народного Совета по образованию, науке и культуре, посвящённое обсуждению проекта закона «О внесении изменений в статьи 5 и 80 Закона Донецкой Народной Республики «Об образовании».

Об актуальности предусмотренных законопроектом изменений и итогах заседания в комментарии пресс-службе Народного Совета рассказала председатель Комитета Наталья Волкова.

«Действующим законодательством гражданам Донецкой Народной Республики гарантировано право на получение первого бесплатного высшего профессионального образования.

В то же время в Законе «Об образовании» не учтена существующая специфика подготовки специалистов в сфере искусств. Так, в творческие профессии люди, как правило, приходят уже в зрелом возрасте, имея высшее профессиональное образование по другой специальности.

Законопроектом предлагается внести изменения в Закон «Об образовании», установив право лиц, имеющих высшее профессиональное образование, получать на конкурсной основе второе или последующее высшее профессиональное образование за счёт бюджетных ассигнований Республиканского бюджета по образовательным программам специалитета в сфере искусств. При этом полномочиями по утверждению специальностей и направлений подготовки, подпадающих под действие предлагаемых норм, а также порядка приёма на обучение предлагается наделить Правительство ДНР», − рассказала парламентарий.

Наталья Волкова подчеркнула, что принятие проекта закона создаст дополнительные возможности для подготовки специалистов в сфере искусств из числа одарённых людей вне зависимости от их материального достатка.

Председатель Комитета добавила, что в настоящее время рассматриваются заключения на законопроект, поступающие от заинтересованных органов.