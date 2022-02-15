Профильный комитет продолжил работу над новой редакцией закона, регулирующего правоотношения в сфере обращения лекарственных средств

Во вторник, 15 февраля, состоялось заседание Комитета Народного Совета по здравоохранению, охране материнства и детства, посвящённое обсуждению вопросов законодательного регулирования сферы обращения лекарственных средств.

О рассмотренных вопросах в комментарии пресс-службе Народного Совета рассказал председатель Комитета Александр Серёженко.

«Мы продолжили работу над положениями проекта закона «Об обращении лекарственных средств», которым устраняются проблемные вопросы, выявленные в ходе правоприменительной практики действующего законодательства в сфере оборота лекарственных средств.

Так, законопроект предусматривает иную в сравнении с действующей, более эффективную систему обращения лекарственных средств от этапа их разработки до этапа мониторинга безопасности. Особое внимание уделено нормам, которые будут способствовать реализации интересов и приоритетов отечественной фармацевтической промышленности.

Кроме того, совершенствуются нормы, призванные защитить наших граждан от недоброкачественных, фальсифицированных и контрафактных лекарственных средств», – сообщил парламентарий.

Александр Серёженко добавил, что за основу проекта закона взяты положения законодательства Российской Федерации.

«Принятие законопроекта будет способствовать усилению защиты конституционных прав граждан и юридических лиц в Донецкой Народной Республике. Работа над ним продолжается», – резюмировал председатель Комитета.