Профильный комитет продолжил работу над проектом Лесного кодекса ДНР

В понедельник, 13 июля, состоялось заседание Комитета Народного Совета по природопользованию, экологии, недрам и природным ресурсам, посвящённое обсуждению проекта Лесного кодекса ДНР.

Итоги заседания пресс-службе Народного Совета прокомментировал председатель Комитета Юрий Покинтелица.

«Сегодня мы продолжили работу над проектом Лесного кодекса ДНР, направленного на установление правовых основ рационального использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов, повышение их экологического и ресурсного потенциалов.

Принятие Лесного кодекса обеспечит эффективное государственное управление в области использования, охраны и воспроизводства лесов и позволит создать благоприятный климат для рационального использования лесных ресурсов. Законопроект базируется на принципах устойчивого управления лесами и сохранения биологического разнообразия лесных экосистем. В то же время должны быть обеспечены потребности общества в лесных ресурсах на основе научно обоснованного, многоцелевого лесопользования.

В работе над законопроектом мы руководствуемся лесным законодательством Российской Федерации. Однако в проекте Лесного кодекса ДНР будут учтены и региональные особенности, обусловленные существующей в Республике моделью государственного управления в сфере лесопользования», − сообщил парламентарий.

Юрий Покинтелица отметил, что в настоящее время Комитет прорабатывает отдельные положения проекта для обеспечения корреляции его норм с действующим законодательством.

«Положения законопроекта необходимо привести в соответствие с нормами принятого и вступившего в силу Гражданского кодекса ДНР, земельного законодательства, законодательства в сферах пожарной безопасности и гражданской обороны. Работа в данном направлении будет продолжена на следующих заседаниях», − резюмировал председатель Комитета.