Профильный комитет продолжил работу над проектом Лесного кодекса и законопроектом об ответственном обращении с животными

Комитет Народного Совета по природопользованию, экологии, недрам и природным ресурсам продолжает работу над законопроектами, регламентирующими отношения в сфере использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов, а также в сфере ответственного обращения с животными.

В комментарии пресс-службе Народного Совета председатель Комитета Юрий Покинтелица подвёл промежуточные итоги деятельности.

«Члены Комитета приступили к работе над проектом Лесного кодекса Донецкой Народной Республики. Основная цель законопроекта − установление правовых основ рационального использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов, повышение их экологического и ресурсного потенциалов.

Кроме того, на завершающей стадии находится законопроект «Об ответственном обращении с животными», который направлен на урегулирование отношений в сфере обращения с животными для их защиты. Помимо этого, проект закона призван укрепить нравственность и обеспечить соблюдение принципов гуманности, а также безопасность и иные права и законные интересы граждан при обращении с животными», − сообщил парламентарий.

В завершение Юрий Покинтелица напомнил, что 11 апреля 2020 года вступил в силу Водный кодекс Донецкой Народной Республики, регулирующий весь перечень вопросов, связанных с отношениями в сфере водопользования, и направленный на обеспечение охраны и возобновления водных ресурсов государства.