Профильный комитет продолжил работу над проектом закона «Лесной кодекс Донецкой Народной Республики»

В понедельник, 6 сентября, состоялось расширенное заседание Комитета Народного Совета по природопользованию, экологии, недрам и природным ресурсам.

В мероприятии приняли участие представители Государственного комитета лесного и охотничьего хозяйства Донецкой Народной Республики.

Итогами заседания с пресс-службой Народного Совета поделился заместитель председателя Комитета Геннадий Ковальчук.

«Мы продолжили работу над проектом закона «Лесной кодекс Донецкой Народной Республики».

Сегодня мы рассмотрели одну из глав проекта Лесного кодекса, которая предусматривает целую систему управления лесами, осуществляемую при помощи планирования в целях обеспечения устойчивого развития территорий, при помощи лесохозяйственного регламента организации, занимающейся лесным хозяйством на конкретной территории (установление видов и масштабов пользования, мер по охране), а также при помощи проектирования освоения ресурса, инвентаризации, ведения лесного реестра, регистрации прав на лесные участки.

Данная система управления лесами значительно отличается от ранее действовавшей системы. В частности, нововведением являются лесохозяйственные регламенты лесничеств (лесхозов), согласно которым будет осуществляться использование, охрана, защита и воспроизводство лесов, расположенных в границах лесничества (лесхоза)», – рассказал парламентарий.

Также Геннадий Ковальчук добавил, что работа над законопроектом будет продолжена на следующих заседания Комитета с привлечением представителей заинтересованных органов.

Кроме того, Комитет продолжил работу над проектом закона «Об отходах производства и потребления».