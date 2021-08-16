Профильный комитет продолжил работу над проектом закона «Лесной кодекс Донецкой Народной Республики»

В понедельник, 16 августа, состоялось расширенное заседание Комитета Народного Совета по природопользованию, экологии, недрам и природным ресурсам.

В мероприятии приняли участие представители Государственного комитета лесного и охотничьего хозяйства.

Итогами заседания с пресс-службой Народного Совета поделился заместитель председателя Комитета Геннадий Ковальчук.

«На сегодняшнем заседании мы проработали одну из глав проекта закона «Лесной кодекс Донецкой Народной Республики», посвящённую защите лесов.

Данный проект закона предусматривает, что защита лесов будет осуществляться с учётом их природных особенностей, целевого назначения и представлять из себя систему мероприятий, направленную на повышение устойчивости лесов, предотвращение ущерба от уничтожения, повреждения, ослабления, загрязнения лесов, снижение потерь в лесном хозяйстве от вредителей и болезней леса, иных вредных воздействий природного и антропогенного характера.

В частности, действия по защите лесов будут направлены на выявление в лесах вредных организмов и предупреждение их распространения, а в случае возникновения очагов вредных организмов – на их ликвидацию.

Также защита лесов включает в себя выполнение мер санитарной безопасности в лесах», – сказал парламентарий.

Геннадий Ковальчук отметил, что, согласно положениям законопроекта, правила санитарной безопасности в лесах будут устанавливаться Правительством Донецкой Народной Республики.

«Кроме того, обсуждаемые сегодня нормы проекта закона предусматривают предоставление определённым кругом лиц отчёта о защите лесов в уполномоченный орган исполнительной власти или орган местного самоуправления. В данном отчёте должна отражаться информация о мероприятиях по защите лесов от вредных организмов, включая информацию о площадях, на которых проведены санитарно-оздоровительные мероприятия», – добавил Геннадий Ковальчук.