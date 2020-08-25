Профильный комитет продолжил работу над проектом закона о гарантиях прав ребёнка

Во вторник, 25 августа, состоялось заседание Комитета Народного Совета по социальной и жилищной политике, на котором парламентарии совместно с Советником Главы ДНР по правам ребёнка Элеонорой Федоренко обсудили законопроект «Об основных гарантиях прав ребёнка в Донецкой Народной Республике».

Председатель Комитета Юлия Крюкова подвела итоги заседания в комментарии пресс-службе Народного Совета.

«Сегодня мы обсудили ряд норм, регулирующих защиту прав ребёнка в Республике. Речь шла о распределении полномочий в сфере организации отдыха детей и их оздоровления. Было принято решение пригласить для консультации по этому вопросу представителей Министерства здравоохранения, Министерства образования, науки и культуры, Министерства молодёжи, спорта и туризма и Министерства труда и социальной политики.

Также мы обсудили вопросы защиты прав интересов детей в сфере профессиональной ориентации, профессионального обучения и занятости. Отмечу, что профессиональная ориентация детей старше 14 лет, согласно законодательству, возлагается на органы исполнительной власти. Кроме того, детям, достигшим 14 лет, в случае принятия на работу гарантируются сокращённое рабочее время, отпуск, охрана труда и вознаграждение за труд», – сообщила парламентарий.