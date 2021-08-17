Профильный комитет продолжил работу над проектом закона «О коммерческой тайне»

Во вторник, 17 августа, состоялось расширенное заседание Комитета Народного Совета по внешней политике, международным связям, информационной политике и информационным технологиям с участием члена Комитета Народного Совета по уголовному и административному законодательству Натальи Полянской, представителей Правительства Донецкой Народной Республики и Министерства внутренних дел Донецкой Народной республики.

На заседании парламентарии обсудили поступившие замечания и предложения к законопроекту «О коммерческой тайне». Итоги расширенного заседания прокомментировал председатель Комитета Владислав Бердичевский.

«Необходимость разработки рассматриваемого законопроекта обусловлена тем, что в настоящее время в Донецкой Народной Республике отсутствует законодательный акт прямого действия, систематизирующий положения законодательства Донецкой Народной Республики и регулирующий отношения, связанные с отнесением информации к коммерческой тайне, оборотом такой информации и охраной её конфиденциальности. Отсутствие необходимого механизма правового регулирования в сфере охраны коммерческой тайны способствует нелегальному оттоку коммерчески ценной информации, полученной в результате интеллектуального труда, создаёт искусственные преграды для функционирования эффективного механизма хозяйственного оборота результатов интеллектуальной деятельности и установления благоприятного климата для предпринимательской деятельности.

Законопроект направлен на консолидацию законодательства Донецкой Народной Республики о коммерческой тайне и основывается на следующих концептуальных положениях: соответствие норм законопроекта современным экономическим процессам, происходящим в государстве и за его пределами, обеспечение баланса интересов общества, физических и юридических лиц, занимающихся предпринимательской деятельностью, а также государства в сфере охраны, использования и защиты информации, составляющей коммерческую тайну, возмещение убытков, понесённых обладателем коммерческой тайны, в случае нарушения его прав», – сказал парламентарий.

Депутат подчеркнул, что принятие проекта закона «О коммерческой тайне» простимулирует развитие экономики и промышленности Донецкой Народной Республики.

«Принятие законопроекта «О коммерческой тайне» позволит создать правовые условия для эффективного функционирования в Донецкой Народной Республике рынка товаров, работ и услуг, а также предупредить случаи недобросовестной конкуренции», – резюмировал Владислав Бердичевский.