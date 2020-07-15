Профильный комитет продолжил работу над проектом закона о социальной защите граждан, пострадавших из-за катастрофы на ЧАЭС

Во вторник, 14 июля, состоялось заседание Комитета Народного Совета по социальной и жилищной политике, на котором парламентарии утвердили классификацию территорий, подвергшихся радиоактивному загрязнению вследствие аварии на Чернобыльской АЭС.

В мероприятии приняли участие представители Министерства труда и социальной политики.

Председатель Комитета Юлия Крюкова рассказала пресс-службе Народного Совета о других вопросах, обсуждавшихся на заседании.

«Сегодня мы продолжили работу над проектом закона «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС».

Комитет совместно с профильным министерством определил территории, подвергшиеся радиоактивному загрязнению вследствие аварии на Чернобыльской АЭС, на которые будет распространять своё действие проект закона. Как оговаривалось ранее, мы руководствовались законодательным опытом Республики Крым. Данные территории подразделяются на следующие: зона отчуждения, зона отселения и зона проживания с правом на отселение.

Следует отметить, что зоны радиоактивного загрязнения, обозначенные проектом закона, соответствуют зонам радиоактивного загрязнения, установленным законодательствами Российской Федерации, Украины и Республики Беларусь», – сообщила парламентарий.

В свою очередь заместитель министра труда и социальной политики Владислав Морозов озвучил ряд инициатив ведомства.

«Министерство труда и социальной политики сформулировало предложения по предоставлению дополнительных мер социальной поддержки детей и подростков, подвергшихся воздействию радиации из-за катастрофы на Чернобыльской АЭС.

Дальнейшая работа будет проводиться над перечнем мер соцподдержки, предоставляемых участникам ядерных испытаний», – отметил Владислав Морозов в комментарии журналистам.

Подводя итоги заседания, Юлия Крюкова анонсировала расширенное заседание с участием профильных министерств и представителей общественных организаций и ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС, которое будет собрано после завершения проработки вышеупомянутых предложений Министерства труда и социальной политики.