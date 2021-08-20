Профильный комитет продолжил работу над проектом закона «О внесении изменений в Закон Донецкой Народной Республики «О профессиональных союзах»

В пятницу, 20 августа, состоялось заседание Комитета Народного Совета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений, на котором парламентарии продолжили обсуждение проекта закона «О внесении изменений в Закон Донецкой Народной Республики «О профессиональных союзах».

Об итогах заседания пресс-службе Народного Совета рассказал председатель Комитета Максим Паршин.

«Рассматриваемый сегодня проект закона излагает преамбулу действующего Закона в новой редакции, которая составлена с учётом правоприменительного опыта Российской Федерации. Также законопроект предусматривает приведение Закона Донецкой Народной Республики «О профессиональных союзах» в соответствие с Гражданским кодексом Донецкой Народной Республики в части положений, содержащихся в уставах профсоюзов, а также в уставе объединения профсоюзов.

Кроме того, законопроект предполагает уточнение норм, определяющих требования относительно наименования профсоюзов, организаций профсоюзов, а также их символики», – рассказал парламентарий.

Максим Паршин отметил, что работа над законопроектом «О внесении изменений в Закон Донецкой Народной Республики «О профессиональных союзах» будет продолжена.