Профильный комитет продолжил работу над проектом закона «О внесении изменений в Закон Донецкой Народной Республики «О свободе вероисповедания и религиозных объединениях»

В четверг, 23 декабря, состоялось заседание Комитета Народного Совета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений, на котором парламентарии рассмотрели проект закона «О внесении изменений в Закон Донецкой Народной Республики «О свободе вероисповедания и религиозных объединениях».

Об итогах заседания пресс-службе Народного Совета рассказал председатель Комитета Максим Паршин.

«На заседании была рассмотрена редакция проекта закона «О внесении изменений в Закон Донецкой Народной Республики «О свободе вероисповедания и религиозных объединениях» с учётом замечаний, поступивших от ряда заинтересованных органов. Проект закона предполагает введение в Закон Донецкой Народной Республики «О свободе вероисповедания и религиозных объединениях» категории «свобода совести», представляющей собой широкое определение, одним из составляющих которого является свобода вероисповедания. Также вводится новая юридическая конструкция, уточняющая условия признания объединения граждан религиозным.

Проект закона разработан в соответствии с Концепцией внешней политики Донецкой Народной Республики, согласно которой одним из основных направлений деятельности Народного Совета является гармонизация законодательства Донецкой Народной Республики с законодательством Российской Федерации. По результатам рассмотрения заключений в законопроект внесены изменения, а также составлена сравнительная таблица поправок», – отметил парламентарий.