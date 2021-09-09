Профильный комитет продолжил работу над проектом закона «О железнодорожном транспорте»

В четверг, 9 сентября, состоялось заседание Комитета Народного Совета по транспорту и связи, на котором при непосредственном участии представителей Генеральной прокуратуры обсуждался проект закона «О железнодорожном транспорте».

О результатах заседания рассказал председатель Комитета Александр Бондаренко.

«В мировой транспортной системе самым экономически эффективным и экологически безопасным является железнодорожный транспорт. В силу сложившихся на территории Республики обстоятельств для развития железнодорожного транспорта необходимо решить ряд проблем, в числе которых и вопрос контроля железнодорожного транспорта.

Сегодняшнее заседание было посвящено обсуждению положений, регулирующих государственный надзор в сфере железнодорожного транспорта.

В частности, обсуждались полномочия государственных органов власти по проведению плановых и внеплановых проверок, поскольку они являются одной из гарантий обеспечения требований безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта со стороны государства.

По результатам проведённого заседания было принято решение произвести корреляцию текста проекта закона в целях гармонизации законодательства ДНР с законодательством Российской Федерации», – сказал парламентарий.