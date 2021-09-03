Профильный комитет продолжил работу над проектом закона «Об охоте и сохранении охотничьих ресурсов»

В пятницу, 3 сентября, состоялось заседание Комитета Народного Совета по природопользованию, экологии, недрам и природным ресурсам.

Итогами заседания с пресс-службой Народного Совета поделился заместитель председателя Комитета Геннадий Ковальчук.

«Сегодня мы с коллегами проработали заключительные нормы проекта закона «Об охоте и сохранении охотничьих ресурсов», в частности, положения, касающиеся осуществления государственного мониторинга охотничьих ресурсов и среды их обитания, государственного охотничьего надзора и производственного охотничьего контроля.

Завершающей стадией работы с текстом проекта является проработка переходных и заключительных положений.

Хочу отметить, что мы завершили один из этапов работы с проектом закона. Следующим шагом является подготовка необходимого пакета документов, которые предусмотрены Регламентом Народного Совета Донецкой Народной Республики, для внесения проекта на рассмотрение Народного Совета Донецкой Народной Республики», – отметил парламентарий.