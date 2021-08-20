Профильный комитет продолжил работу над проектом закона «Об охоте и сохранении охотничьих ресурсов»

В пятницу, 20 августа, состоялось расширенное заседание Комитета Народного Совета по природопользованию, экологии, недрам и природным ресурсам.

В мероприятии принял участие представитель Государственного комитета лесного и охотничьего хозяйства Донецкой Народной Республики.

Итогами заседания с пресс-службой Народного Совета поделился заместитель председателя Комитета по природопользованию, экологии, недрам и природным ресурсам Геннадий Ковальчук.

«Мы продолжаем работу над проектом закона «Об охоте и сохранении охотничьих ресурсов».

Рассматриваемый проект содержит в себе основные понятия охоты, принципы её правового регулирования, классифицирует виды охоты и охотничьих ресурсов, объясняет обязанности охотника и полномочия контролирующих деятельность в данной сфере структур, устанавливает требования по сохранению охотничьих ресурсов, ответственность за нарушение законодательства и многое другое.

В частности, сегодня мы проработали статью, разъясняющую, кто в понимании рассматриваемого проекта является охотником, кто приравнивается к охотнику и что указанные лица в обязательном порядке должны при себе иметь – это охотничий билет (удостоверение охотника) и разрешение на хранение и ношение охотничьего оружия.

Также проект закона предусматривает, что охотник в обязательном порядке должен знать охотничий минимум.

Хочу напомнить, что охотничий минимум (охотминимум) – это экзамен, позволяющий определить наличие у экзаменуемого необходимых знаний и умений, включающих в себя правила охоты, требования техники безопасности при осуществлении охоты, требования техники безопасности при обращении с орудиями охоты, а также основы биологии диких животных.

Также были рассмотрены статьи, регулирующие вопросы лимитов добычи охотничьих ресурсов и квоты их добычи», – рассказал Геннадий Ковальчук.

Работа над законопроектом будет продолжена на следующих заседаниях Комитета.