Профильный комитет продолжил работу над проектом закона «Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта»

В понедельник, 20 сентября, состоялось заседание Комитета Народного Совета по транспорту и связи, на котором парламентарии рассмотрели концепцию проекта закона «Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта».

Итоги заседания прокомментировал председатель Комитета Александр Бондаренко.

«Концепция проекта закона «Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта» определяет общие условия перевозок пассажиров и багажа, грузов автобусами, трамваями, троллейбусами, легковыми автомобилями, грузовыми автомобилями, в том числе с использованием автомобильных прицепов, автомобильных полуприцепов, а также общие условия предоставления услуг пассажирам, фрахтователям, грузоотправителям, грузополучателям, перевозчикам, фрахтовщикам на объектах транспортной инфраструктуры.

Необходимость принятия проекта закона обусловлена тем, что проект закона регламентирует отношения, возникающие при пользовании услугами не только автомобильного транспорта, но и городского наземного электрического транспорта.

По результатам проведённого заседания было принято решение продолжить работу над концепцией проекта закона с учётом курса на гармонизацию законодательства ДНР с законодательством Российской Федерации», – сказал Александр Бондаренко.