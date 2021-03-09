Профильный Комитет продолжил работу над проектом закона «Жилищный кодекс Донецкой Народной Республики»

В пятницу, 5 марта, состоялось первое заседание рабочей группы, созданной на базе Комитета Народного Совета по социальной и жилищной политике, на котором парламентарии обсудили работу над проектом закона «Жилищный кодекс Донецкой Народной Республики».

В мероприятии приняли участие представители Правительства, Министерства труда и социальной политики, Министерства юстиции, Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства, Республиканской службы по тарифам.

Председатель Комитета Юлия Крюкова рассказала пресс-службе Народного Совета об итогах заседания.

«В настоящее время согласно части 2 статьи 86 Конституции Донецкой Народной Республики на территории нашего государства применяется Жилищный кодекс Украинской ССР, который принят 30 июня 1983 года. Как вы понимаете, некоторые его положения не в полной мере соответствуют требованиям времени и сформировавшейся в нашей Республике правовой и политической ситуации.

Безусловно, жилищные отношения с большим количеством участников – предприятия, общественные организации, государство, физические лица – очень сложны и требуют точного регулирования по единым для всех нормам.

В этой связи и в целях всестороннего и объективного рассмотрения положений законопроекта «Жилищный кодекс Донецкой Народной Республики» на базе Комитета сформирована рабочая группа, в которую вошли представители высшего исполнительного органа государственной власти – Правительства Донецкой Народной Республики, а также иные органы исполнительной власти.

Дополнительно хочу напомнить, что проект закона разработан с учетом избранного Донецкой Народной Республикой курса на гармонизацию законодательства Донецкой Народной Республики и Российской Федерации», – сказала Юлия Крюкова.

В заключение Юлия Крюкова добавила, что работа над проектом закона в рабочей группе будет продолжена. Следующее заседание планируется провести во второй половине марта 2021 года.