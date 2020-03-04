Профильный комитет продолжил работу над проектом Земельного кодекса

Во вторник, 3 марта, состоялось заседание Комитета Народного Совета по сельскому хозяйству и земельным ресурсам, на котором парламентарии обсудили ряд заключений к проекту Земельного кодекса.

В мероприятии приняли участие представители Генеральной прокуратуры, Центрального республиканского банка, Верховного Суда и Государственного комитета по земельным ресурсам.

Председатель Комитета Валерий Скороходов прокомментировал итоги заседания.

«Сегодня мы обсудили заключения к проекту Земельного кодекса от Верховного Суда и Центрального республиканского банка, а также предложение, поступившее в письме от Государственного комитета лесного и охотничьего хозяйства.

Особое внимание уделили вопросу, поднятому в ряде поступивших заключений, который касается круга субъектов, уполномоченных от имени Донецкой Народной Республики распоряжаться земельными участками, находящимися в государственной собственности. Данный вопрос не получил окончательного разрешения, и в дальнейшем мы продолжим работу над ним, учитывая законодательный опыт Российской Федерации. Кроме того, ряд норм проекта Земельного кодекса необходимо согласовать с Гражданским кодексом, который вступит в силу 1 июля 2020 года.

Принятие Земельного кодекса повлечёт за собой необходимость как принятия ряда законов, так и внесения изменения в уже принятые и вступившие в силу законы Донецкой Народной Республики.

Для дальнейшей работы в этом направлении мы планируем пригласить к сотрудничеству Комитет Народного Совета по гражданскому и арбитражному законодательству и Комитет Народного Совета по конституционному законодательству и государственному строительству.

Также мы продолжили работу над переходными положениями проекта кодекса. В частности, обсудили письмо Государственного комитета лесного и охотничьего хозяйства, в котором вновь поднят вопрос о документах, подтверждающих право на пользование землёй», – сообщил парламентарий.