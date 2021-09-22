Профильный комитет продолжил работу над проектом Земельного кодекса

В среду, 22 сентября, на базе Государственного комитета по земельным ресурсам состоялось расширенное заседание Комитета Народного Совета по сельскому хозяйству и земельным ресурсам, на котором обсуждался проект Земельного кодекса Донецкой Народной Республики.

В мероприятии приняли участие представители Администрации Главы Донецкой Народной Республики, Правительства, Верховного Суда, Генеральной прокуратуры, Государственного комитета по земельным ресурсам, Министерства агропромышленной политики и продовольствия и Государственной инспекции указанного Министерства.

Заместитель председателя комитета Юрий Леонов рассказал пресс-службе Народного Совета о вошедших в повестку заседания вопросах.

«Сегодня мы рассмотрели предложения, поступившие от заинтересованных органов по доработке статей, регламентирующих перечень обстоятельств, при которых соглашение о перераспределении земель и земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, не заключается.

Также мы обсудили нормы, предусматривающие право работников на служебный надел, и случаи, при которых право на такой надел сохраняется за одним из членов семьи.

Кроме того, обсудили переходные положения, в частности нормы, сглаживающие переходный период после вступления Земельного кодекса в силу» – сообщил парламентарий.

Юрий Леонов добавил, что работа над проектом Земельного кодекса Донецкой Народной Республики и в дальнейшем будет проводиться с участием заинтересованных органов.