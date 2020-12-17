Парламентарии продолжили работу над проектом Земельного кодекса ДНР

В среду, 16 декабря, состоялось расширенное заседание Комитета Народного Совета по сельскому хозяйству и земельным ресурсам, на котором депутаты обсудили ряд предложений к проекту Земельного кодекса ДНР от Государственного комитета по земельным ресурсам и Министерства агропромышленной политики и продовольствия.

В мероприятии приняли участие представители Правительства, Государственного комитета по земельным ресурсам, Верховного Суда, Министерства агропромышленной политики и продовольствия и Государственной инспекции.

Заместитель председателя Комитета Юрий Леонов рассказал пресс-службе Народного Совета о вопросах, поднятых на заседании.

«Мы продолжили обсуждение предложений по доработке проекта Земельного кодекса ДНР. В частности, Госкомзем представил своё видение вопросов, связанных с разграничением муниципальной и государственной собственности на землю. Норма, устанавливающая отнесение земельных участков к государственной собственности, дополнена чётким перечнем. Кроме того, предложен принцип разграничения земельных участков муниципальной собственности.

Также рабочая группа по разработке Земельного кодекса провела анализ норм данного проекта на соответствие нормам Гражданского кодекса ДНР», – сообщил парламентарий.

Отдельно Юрий Леонов остановился на предложениях профильного министерства.

«Министерство агропромышленной политики и продовольствия предложило уточнить в проекте Земельного кодекса органы исполнительной власти, которые будут уполномочены осуществлять государственный земельный надзор. Комитет поддержал инициативу и представил новую редакцию данной нормы, которая соответствует выбранной Донецкой Народной Республикой стратегии – гармонизации с законодательством Российской Федерации», – отметил депутат.