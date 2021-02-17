Профильный комитет продолжил работу над проектом Земельного кодекса ДНР

В среду, 17 февраля, состоялось расширенное заседание Комитета Народного Совета по сельскому хозяйству и земельным ресурсам, на котором парламентарии обсудили ряд предложений к проекту Земельного кодекса ДНР.

В мероприятии приняли участие представители Администрации Главы ДНР, Правительства, Верховного Суда, Государственного комитета по земельным ресурсам, Министерства агропромышленной политики и продовольствия и Государственной инспекции Министерства.

Председатель Комитета Валерий Скороходов рассказал пресс-службе Народного Совета о вопросах, поднятых на заседании.

«Сегодня мы рассматривали проект Земельного кодекса Донецкой Народной Республики и предложения Администрации Главы Донецкой Народной Республики и Государственного комитета по земельным ресурсам к статьям, регулирующим разграничение государственной и муниципальной собственности. Отдельно мы остановились на вопросах государственного земельного надзора, разграничив органы, которые осуществляют земельный надзор. Утверждение порядка осуществления земельного надзора отнесено к полномочиям Правительства. Также, принято решение дополнить проект Земельного кодекса нормами, сглаживающими переходный период после его вступления в силу. По итогам заседания рабочая группа по разработке Земельного кодекса приняла решение продолжить работу над данным проектом», – сообщил парламентарий.