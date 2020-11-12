Профильный комитет продолжил работу над проектом Земельного кодекса ДНР

В среду, 11 ноября, состоялось расширенное заседание Комитета Народного Совета по сельскому хозяйству и земельным ресурсам, на котором парламентарии обсудили ряд предложений к проекту Земельного кодекса ДНР от Администрации Главы ДНР.

В мероприятии приняли участие представитель Главы ДНР в Народном Совете Алексей Сухинин, а также представители Правительства, Государственного комитета по земельным ресурсам, Верховного Суда и Министерства агропромышленной политики и продовольствия.

Подробностями заседания поделился с пресс-службой Народного Совета председатель Комитета Валерий Скороходов.

«Сегодня мы рассмотрели очередное заключение на доработанную редакцию проекта Земельного кодекса ДНР. Приняли большинство предложений, а поступившие замечания будут учтены в дальнейшей работе.

В частности, мы обсудили ряд вопросов, связанных с введением в проекте Земельного кодекса ДНР новой модели государственной регистрации прав на земельные участки.

На данный момент в ДНР действуют нормы, согласно которым регистрацию вещных прав на недвижимое имущество осуществляют Министерство юстиции ДНР, а также Государственный комитет по земельным ресурсам ДНР в части государственной регистрации производных вещных прав на земельные участки. Проект Земельного кодекса ДНР предусматривает регистрацию прав одним органом. Для безболезненного и постепенного перехода к новой модели регистрации в переходных положениях Земельного кодекса ДНР введены отлагательные нормы её введения, предварительно рассматривается предложение установить срок – 1 января 2022 года. Кроме того, проект предусматривает порядок регистрации прав на земельные участки в переходный период.

Также мы обсудили вопросы, связанные с распределением полномочий между органами исполнительной власти в сфере земельных отношений. Было предложено конкретизировать компетентные органы исполнительной власти и осуществляемые ими полномочия», – сообщил парламентарий.