Профильный комитет продолжил работу над разработкой законодательства, регулирующего присвоение и переименование географических объектов

В пятницу, 15 января, состоялось заседание Комитета Народного Совета по сельскому хозяйству и земельным ресурсам, на котором парламентарии рассмотрели предложения Правительства к законопроекту «О наименовании географических объектов».

Заместитель председателя Комитета Юрий Леонов рассказал пресс-службе Народного Совета о ходе работы над проектом закона.

«Сегодня мы рассмотрели предложения и замечания Правительства к законопроекту «О наименовании географических объектов». В частности, коснулись вопроса распределения полномочий при рассмотрении предложений о присвоении наименований географическим объектам или их переименовании.

Обсудили необходимость внести в законопроект нормы, регулирующие ситуацию, при которой не все субъекты, согласовывающие присвоение наименования географическому объекту или его переименование, будут иметь одно и то же мнение.

Предполагается, что выбранное на основании мнения и желания населения территории, на которой расположен данный географический объект, наименование должно быть согласовано с Главой ДНР и Министерством финансов, а также необходимо получить экспертное заключение органа исполнительной власти, реализующего государственную политику в сфере земельных отношений, оценки земли, регистрации и ведения Государственного земельного кадастра, геодезии и картографии», − рассказал парламентарий.