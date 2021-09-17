Профильный комитет продолжил работу над социально-ориентированными законопроектами

Сегодня, 17 сентября, состоялось заседание Комитета Народного Совета по социальной и жилищной политике, на котором парламентарии обсудили проекты законов «О внесении изменения в статью 30 Закона Донецкой Народной Республики «О социальной защите инвалидов» и «Трудовой кодекс Донецкой Народной Республики».

В комментарии пресс-службе Народного Совета председатель Комитета Юлия Крюкова рассказала о разрабатываемых законопроектах.

«На заседании мы обсуждали необходимость приведения отдельных положений проекта закона «Трудовой кодекс Донецкой Народной Республики» в соответствие с нормами Гражданского кодекса, в частности, исключение государственных и трансграничных концернов из числа работодателей, с которыми лица, поступающие на работу, могут заключить по соглашению сторон срочный трудовой договор», – сказала Юлия Крюкова.