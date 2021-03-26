Профильный комитет совершенствует законодательство в сфере оборота лекарств

В четверг, 25 марта, состоялось расширенное заседание Комитета Народного Совета по здравоохранению, охране материнства и детства, в ходе которого парламентарии обсудили предложения Министерства здравоохранения Донецкой Народной Республики по внесению изменений в Закон Донецкой Народной Республики «Об обороте лекарственных средств».

На заседании присутствовал представитель Министерства здравоохранения Донецкой Народной Республики.

Итоги заседания в комментарии пресс-службе Народного Совета подвёл председатель Комитета Александр Серёженко.

«Сегодня мы обсудили предложения по внесению изменений в Закон ДНР «Об обороте лекарственных средств». Была рассмотрена норма, предусматривающая ответственность за нарушение законодательства Донецкой Народной Республики при обращении лекарственных средств. Подняли и вопрос ответственности субъектов обращения лекарственных средств за непредставление или несвоевременное представление информации и (или) документов, представление недостоверной информации и (или) документов, предусмотренных Законом «Об обороте лекарственных средств.

Также были проработаны положения, которые предусматривают уничтожение недоброкачественных, фальсифицированных и контрафактных лекарственных средств организациями, имеющими соответствующее разрешение, которое выдано уполномоченным органом исполнительной власти. В соответствии с законодательством Донецкой Народной Республики оно должно проводиться в пределах специально оборудованных площадок или помещений либо на полигонах, с соблюдением требований в области охраны окружающей среды», − сообщил парламентарий.

Александр Серёженко добавил, что работа над проектом закона будет продолжена на следующих заседаниях Комитета.