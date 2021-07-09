Профильный Комитет продолжил работу над совершенствованием законодательства в сфере транспорта

В пятницу, 9 июля, состоялось расширенное заседание Комитета Народного Совета по транспорту и связи, посвящённое обсуждению проекта закона «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Донецкой Народной Республике».

В мероприятии приняли участие представители Министерства транспорта.

Председатель Комитета Александр Бондаренко рассказал пресс-службе Народного Совета об итогах заседания.

«Сегодня совместно с представителями Министерства транспорта обсудили проект закона «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Донецкой Народной Республике».

Данный проект закона направлен на регулирование правоотношений, возникающих при организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом, в том числе отношений, связанных с установлением, изменением, отменой маршрутов регулярных перевозок, допуском лиц к осуществлению регулярных перевозок, использованием для осуществления регулярных перевозок объектов транспортной инфраструктуры, а также с организацией контроля за осуществлением регулярных перевозок.

Кроме того, в качестве комитета-соисполнителя мы продолжили работу над проектом закона «Кодекс Донецкой Народной Республики об административных правонарушениях», – поделился парламентарий.