Профильный комитет продолжил работу над совершенствованием законодательства в сфере здравоохранения

Во вторник, 8 декабря, состоялось расширенное заседание Комитета Народного Совета по здравоохранению, охране материнства и детства, в ходе которого парламентарии обсудили проект закона «О внесении изменений в Закон Донецкой Народной Республики «О предупреждении распространения туберкулеза в Донецкой Народной Республике».

На заседании присутствовали представители Правительства Донецкой Народной Республики, Министерства здравоохранения и Министерства труда и социальной политики.

Депутаты рассмотрели предложения заинтересованных ведомств о внесении правок в окончательную редакцию законопроекта.

Как рассказал пресс-службе Народного Совета заместитель председателя комитета Ринат Билялов, предложенные изменения необходимы для повышения социальной защиты работников специализированных противотуберкулёзных учреждений или специализированных противотуберкулёзных подразделений и гармонизации республиканского законодательства с законодательством Российской Федерации.

«Было предложено ввести в законодательное пространство понятие «младший медицинский персонал», в которое входят младшие медицинские сёстры, санитарки, младшие медицинские сёстры по уходу за больными и ещё некоторые виды специальностей. Это позволит получать надбавку за непрерывный стаж работы, в зависимости от его длительности, категориям медицинского персонала, работающим в специализированных противотуберкулёзных учреждениях или специализированных противотуберкулёзных подразделениях.

Данные изменения обусловлены принятием Указа Главы Донецкой Народной Республики «О применении на территории Донецкой Народной Республики Общероссийского классификатора профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов, Общероссийского классификатора занятий, Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих, Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, профессиональных стандартов Российской Федерации», – сказал Ринат Билялов.

По результатам заседания Комитета было принято решение принять в работу озвученные предложения.