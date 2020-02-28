Профильный комитет продолжил работу над Уставом железнодорожного транспорта

В пятницу, 28 февраля, состоялось внеочередное заседание Комитета Народного Совета по транспорту и связи, в ходе которого парламентарии продолжили работу над формированием законопроекта «Устав железнодорожного транспорта ДНР».

В комментарии пресс-службе Народного Совета председатель Комитета Александр Бондаренко рассказал о результатах заседания.

«Сегодня мы продолжили работу по гармонизации законодательства ДНР с Российской Федерацией в части разработки законопроекта «Устав железнодорожного транспорта Донецкой Народной Республики».

Настоящий Устав определяет основные условия организации и осуществления перевозок пассажиров, грузов, багажа, грузобагажа, порожних грузовых вагонов, оказания услуг по использованию инфраструктуры железнодорожного транспорта общего пользования и иных связанных с перевозками услуг.

Мы прорабатываем главные задачи Устава и сферу его действия, порядок разработки и утверждения правил перевозок, заключения долгосрочных договоров об организации перевозок, регламентирование прав и обязанностей перевозчиков и пассажиров, основные требования к пассажирским вагонам, железнодорожным вокзалам и другим сооружениям, предназначенным для обслуживания пассажиров. Отдельно прорабатываются и прописываются обязанности перевозчика по доставке груза по назначению и в установленные сроки», – сказал парламентарий.