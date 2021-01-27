Профильный комитет продолжил работу над законодательным регулированием воспитания молодёжи

В среду, 27 января, состоялось заседание Комитета Народного Совета по делам молодёжи, физической культуре, спорту и туризму, на котором парламентарии обсудили комплекс вопросов в сфере молодёжной политики и патриотического воспитания.

В мероприятии приняли участие представители Министерства молодёжи, спорта и туризма и Молодёжного парламента.

Об итогах заседания пресс-службе Народного Совета рассказал председатель Комитета Владимир Чекун.

«Сегодня мы обсудили предложения Молодёжного парламента и Министерства молодёжи, спорта и туризма к проектам законов «О молодёжной политике» и «О патриотическом воспитании». В частности, коснулись вопросов полномочий государственных органов Донецкой Народной Республики в сфере молодежной политики, обсудили понятийный аппарат. Также затронули вопросы основных направлений, целей и задач государственной политики в сфере патриотического воспитания.

Должен отметить, что основные цели патриотического воспитания граждан –повышение уровня консолидации общества для обеспечения национальной безопасности и устойчивого развития Республики, воспитание человека с активной гражданской позицией. Именно на этом будет основываться наша дальнейшая работа над законопроектом», – сообщил парламентарий.

По итогам заседания было принято решение продолжить работу над законопроектами, приняв во внимание предложения Молодёжного парламента и Министерства молодёжи, спорта и туризма.