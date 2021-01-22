Профильный комитет продолжил работу над законодательством, регулирующим правоотношения в сфере молодёжной политики

В пятницу, 22 января, состоялось заседание Комитета Народного Совета по делам молодёжи, физической культуре, спорту и туризму, посвящённое обсуждению законотворческой инициативы в сфере молодёжной политики.

В мероприятии приняли участие представители Министерства молодёжи, спорта и туризма и Молодёжного парламента.

Председатель Комитета Владимир Чекун рассказал пресс-службе Народного Совета о ходе работы над законопроектом.

«Формирование молодёжной политики Республики – сложная задача, ведь этот законопроект определит не просто развитие какой-то одной сферы жизни нашего государства, но всей Республики и её будущего. На данный момент было принято решение при работе над законопроектом в большей степени опираться на опыт Российской Федерации.

Мы проанализировали Федеральный закон «О молодёжной политике в Российской Федерации», который был принят в декабре 2020 года. Он утверждает принципы молодёжной политики. В частности, сочетание интересов личности, общества и государства, сбалансированности прав молодёжи и прав других граждан. Этот принцип был взят нами на вооружение, и мы будем опираться в своей дальнейшей работе на актуальный и передовой опыт России по работе с молодёжью», – сообщил парламентарий.